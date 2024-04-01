Выходцев Прокопий Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
09.02.1780
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Выходцев Игнатий Прокопьев
Мать ребёнка: Выходцева Параскева Степанова
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Выходцева Параскева Степанова
Смерть
Неизвестно