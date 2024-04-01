Выходцев Прокопий Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Прокопий Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

Мать: Выходцева Лукерья Трофимова

Бракосочетание
09.02.1780

Жена: Выходцева Параскева Степанова

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Выходцев Игнатий Прокопьев

Мать ребёнка: Выходцева Параскева Степанова

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Выходцев Петр Прокопьев

Мать ребёнка: Выходцева Параскева Степанова

Смерть
Неизвестно
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