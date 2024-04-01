Выходцева (Шуракова) Лукерья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1771
Рождение ребёнка
09.12.1776
Рождение ребёнка
30.11.1777
Сын: Выходцев Андрей Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Кузмин
Отец ребёнка: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
г. Тюмени, д. Кулиги, крестьянская дочь
Смерть
После 1795