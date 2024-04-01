Выходцева (Шуракова) Лукерья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Шуракова) Лукерья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Минодора Кузьмина

Отец ребёнка: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Выходцев Прокопий Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Кузьмин

Отец ребёнка: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Выходцев Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

Рождение ребёнка
09.12.1776

Сын: Выходцев Степан Кузьмин

Отец ребёнка: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

Рождение ребёнка
30.11.1777

Сын: Выходцев Андрей Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Кузмин

Отец ребёнка: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

г. Тюмени, д. Кулиги, крестьянская дочь
Смерть
После 1795
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