Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

25.11.1781

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Выходцев Тимофей Афанасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Минодора Кузьмина

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Выходцев Прокопий Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Кузьмин

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Выходцев Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова

Рождение ребёнка
09.12.1776

Сын: Выходцев Степан Кузьмин

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова

Рождение ребёнка
30.11.1777

Сын: Выходцев Андрей Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Кузмин

Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Лукерья Трофимова

г. Тюмени, д. Кулиги, крестьянская дочь
Смерть
25.11.1781
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