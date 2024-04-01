Выходцев Кузьма Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти25.11.1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Выходцев Тимофей Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Минодора Кузьмина
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
09.12.1776
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
30.11.1777
Сын: Выходцев Андрей Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости Кузмин
Мать ребёнка: Выходцева Лукерья Трофимова
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
г. Тюмени, д. Кулиги, крестьянская дочь
Смерть
25.11.1781