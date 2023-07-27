Юртаева (Юртаева) Гадибай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Ишманова (ишмянова) Шамшу
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ишманова (ишмянова) Фахриниса
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Ишманов (ишмянов) Гайнитдин
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ишманова (ишмянова) Магрифа
Смерть
Неизвестно