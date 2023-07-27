Юртаева (Юртаева) Гадибай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева (Юртаева) Гадибай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ишманов (ишмянов) Шамрат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Ишманова (ишмянова) Шамшу

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ишманова (ишмянова) Фахриниса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ишманов (ишмянов) Гайнитдин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ишманова (ишмянова) Магрифа

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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