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Ишманова (Ишмянова) (Ишманова (Ишмянова)) Магрифа
Ишманова (Ишмянова) (Ишманова (Ишмянова)) Магрифа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Юртаева (Юртаева) Гадибай
Около 1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать:
Юртаева Гадибай
Смерть
Неизвестно
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