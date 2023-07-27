Ишманов (Ишмянов) Сейфутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Мать: Юртаева Гадибай
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Сейфутдинова ?
Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Сейфутдинова Майтабъ
Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Сейфутдинов ?
Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Сейфутдинов ?
Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана
Смерть
Неизвестно