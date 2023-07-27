Ишманов (Ишмянов) Сейфутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишманов (Ишмянов) Сейфутдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: Юртаева Гадибай

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Сейфутдинова ?

Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Сейфутдинова Майтабъ

Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Сейфутдинов ?

Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сейфутдинов ?

Мать ребёнка: Абсалямова Гульбустана

Смерть
Неизвестно
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