Абсалямова (Абсалямова) Гульбустана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Абсалямова) Гульбустана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Сейфутдинова ?

Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Сейфутдинова Майтабъ

Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Сейфутдинов ?

Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сейфутдинов ?

Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин

Смерть
Неизвестно
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