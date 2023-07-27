Абсалямова (Абсалямова) Гульбустана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Сейфутдинова ?
Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Сейфутдинова Майтабъ
Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Сейфутдинов ?
Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Сейфутдинов ?
Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Сейфутдин
Смерть
Неизвестно