Ишманов (Ишмянов) Шамрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишманов (Ишмянов) Шамрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Около 1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: Юртаева Гадибай

Смерть
Около 1826
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