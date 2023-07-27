Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ишманов (Ишмянов) Шамрат
Ишманов (Ишмянов) Шамрат
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1811
Дата смерти
Около 1826
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Юртаева (Юртаева) Гадибай
Около 1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать:
Юртаева Гадибай
Смерть
Около 1826
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия