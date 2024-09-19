Шаркунов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шаркунов Семен Терентьевич
Мать: Шаркунова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1832
Дочь: (Шаркунова) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна
Смерть
1835