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Шаркунов Иван Семенович

Место рождения

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шаркунов Семен Терентьевич

Мать: Шаркунова Марина

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
07.05.1832

Дочь: (Шаркунова) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шаркунов Егор Иванович

Мать ребёнка: Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1835
Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

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