Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна
Место рожденияБатурино
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Голубев Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1832
Дочь: (Шаркунова) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Шаркунов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шаркунов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно