Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркунова (Голубева) Александра Алексеевна

Место рождения

Батурино

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Голубев Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаркунов Иван Семенович

Рождение ребёнка
07.05.1832

Дочь: (Шаркунова) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Шаркунов Иван Семенович

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шаркунов Егор Иванович

Отец ребёнка: Шаркунов Иван Семенович

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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