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Меркушев Иван Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Меркушев Карп Михайлович

Мать: Меркушева Ульяна Дементева

Бракосочетание
19.10.1838 ст.

Жена: Меркушева Дарья Петрова

МК 1838 г. с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской, холост/невеста Нолинского прихода дер. Попковской девки Евдокии Петровой Невоструевой дочерью Дарьей/поруч. крест. той же заим. Меркурий Стефанов Мерку... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1839 ст.

Сын: Меркушев Иван Иванович

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.

Дочь: Феодсия Иванова

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.

Сын: Меркушев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Соломия Иванова

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
09.04.1857 ст.

Сын: Меркушев Василий Иванович

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Меркушев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1891
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