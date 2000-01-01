Меркушев Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
19.10.1838 ст.
Жена: Меркушева Дарья Петрова
МК 1838 г. с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской, холост/невеста Нолинского прихода дер. Попковской девки Евдокии Петровой Невоструевой дочерью Дарьей/поруч. крест. той же заим. Меркурий Стефанов Мерку... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1839 ст.
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.
Дочь: Феодсия Иванова
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Соломия Иванова
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
09.04.1857 ст.
Сын: Меркушев Василий Иванович
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Меркушев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Меркушева Дарья Петрова
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1891