Меркушева Ульяна Дементева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аргофена Карповна
Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина Карповна
Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1821 ст.
Дочь: Меркушева Марья Карповна
Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1822 ст.
Сын: Меркушев Автоном Карпович
Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834