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Меркушева Ульяна Дементева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Аргофена Карповна

Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина Карповна

Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Меркушев Иван Карпович

Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1821 ст.

Дочь: Меркушева Марья Карповна

Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович

Рождение ребёнка
02.09.1822 ст.

Сын: Меркушев Автоном Карпович

Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Меркушев Карп Михайлович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Карп Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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