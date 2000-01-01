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Меркушева Дарья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: Невоструева Евдокия Петрова

Бракосочетание
19.10.1838 ст.

Муж: Меркушев Иван Карпович

МК 1838 г. с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской, холост/невеста Нолинского прихода дер. Попковской девки Евдокии Петровой Невоструевой дочерью Дарьей/поруч. крест. той же заим. Меркурий Стефанов Мерку... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1839 ст.

Сын: Меркушев Иван Иванович

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.

Дочь: Феодсия Иванова

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.

Сын: Меркушев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Соломия Иванова

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Рождение ребёнка
09.04.1857 ст.

Сын: Меркушев Василий Иванович

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Меркушев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович

Смерть
После 1891
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