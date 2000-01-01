Меркушева Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Бракосочетание
19.10.1838 ст.
МК 1838 г. с. Кырчаны (жених заим. Щербаковской, холост/невеста Нолинского прихода дер. Попковской девки Евдокии Петровой Невоструевой дочерью Дарьей/поруч. крест. той же заим. Меркурий Стефанов Мерку... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1839 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.
Дочь: Феодсия Иванова
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Соломия Иванова
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Рождение ребёнка
09.04.1857 ст.
Сын: Меркушев Василий Иванович
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Меркушев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Меркушев Иван Карпович
Смерть
После 1891