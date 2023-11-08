Romer Stefan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Romer Stefan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

około
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Młodecki) Zofia

Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Romer Aleksander

Мать ребёнка: (Młodecki) Zofia

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Łaszczyńska (Romer) Janina

Мать ребёнка: (Młodecki) Zofia

Смерть
Неизвестно

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