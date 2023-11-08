Romer Stefan
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
około
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Młodecki) Zofia
Рождение ребёнка
06.01.1895
Сын: Romer Aleksander
Мать ребёнка: (Młodecki) Zofia
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Łaszczyńska (Romer) Janina
Мать ребёнка: (Młodecki) Zofia
Смерть
Неизвестно