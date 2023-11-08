(Młodecki) Zofia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
około
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Romer Stefan
Рождение ребёнка
06.01.1895
Сын: Romer Aleksander
Отец ребёнка: Romer Stefan
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Łaszczyńska (Romer) Janina
Отец ребёнка: Romer Stefan
Смерть
Неизвестно