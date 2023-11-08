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(Młodecki) Zofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

około
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Romer Stefan

Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Romer Aleksander

Отец ребёнка: Romer Stefan

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Łaszczyńska (Romer) Janina

Отец ребёнка: Romer Stefan

Смерть
Неизвестно

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