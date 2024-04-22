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Тюляндин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

23.03.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1922

Отец: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)

Мать: Тюляндина Екатерина Александрова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
?.11.1941
Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 31 гсбр
Военная награда
04.05.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
05.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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