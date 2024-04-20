Тюляндина Екатерина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.
Дочь: Тюляндина Втора Дмитриева
Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)
Рождение ребёнка
17.03.1916 ст.
Сын: Тюляндин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)
Рождение ребёнка
25.04.1920
Сын: Тюляндин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)
Рождение ребёнка
23.03.1922
Сын: Тюляндин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)
Смерть
Неизвестно