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Тюляндина Екатерина Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)

Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.

Дочь: Тюляндина Втора Дмитриева

Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1916 ст.

Сын: Тюляндин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1920

Сын: Тюляндин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Тюляндин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюляндин Дмитрий Януариев (Ювеналиев)

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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