Терехова (Семушина) Юлия Валентиновна
Место рождения
Дата рождения25.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1982
Бракосочетание
15.09.2012
Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.2014
Сын: Терехов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Терехов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.2017
Сын: Терехов Степан Александрович
Отец ребёнка: Терехов Александр Андреевич