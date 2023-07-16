Терехова (Семушина) Юлия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехова (Семушина) Юлия Валентиновна

Терехова (Семушина) Юлия Валентиновна

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

25.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1982

Отец: Семушин Валентин Григорьевич

Мать: Семушина (Зарудницкая) Майя Викторовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
15.09.2012

Муж: Терехов Александр Андреевич

Черноголовка, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.2014

Сын: Терехов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Терехов Александр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.09.2017

Сын: Терехов Степан Александрович

Отец ребёнка: Терехов Александр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.