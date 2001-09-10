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Сергучева Елена Ивановна

Место рождения

Старая Хворостань, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.05.1912

Дата смерти

10.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Хворостань, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1934

Дочь: Ростовцева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сергучев Федор Петрович

Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1947

Сын: Сергучев Александр Федорович

Отец ребёнка: Сергучев Федор Петрович

Старая Хворостань, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергучев Виктор Федорович

Отец ребёнка: Сергучев Федор Петрович

Смерть
10.09.2001
Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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