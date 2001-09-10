Сергучева Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.05.1912
Дата смерти10.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1912
Рождение ребёнка
07.12.1934
Дочь: Ростовцева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сергучев Федор Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1947
Сын: Сергучев Александр Федорович
Отец ребёнка: Сергучев Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергучев Виктор Федорович
Отец ребёнка: Сергучев Федор Петрович
Смерть
10.09.2001