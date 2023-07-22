Сергучев Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергучев Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1934

Дочь: Ростовцева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сергучева Елена Ивановна

Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1947

Сын: Сергучев Александр Федорович

Мать ребёнка: Сергучева Елена Ивановна

Старая Хворостань, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергучев Виктор Федорович

Мать ребёнка: Сергучева Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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