Сергучев Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1934
Дочь: Ростовцева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сергучева Елена Ивановна
Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1947
Сын: Сергучев Александр Федорович
Мать ребёнка: Сергучева Елена Ивановна
Старая Хворостань, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергучев Виктор Федорович
Мать ребёнка: Сергучева Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно