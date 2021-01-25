Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна

Место рождения

Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.12.1934

Дата смерти

25.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1934

Отец: Сергучев Федор Петрович

Мать: Сергучева Елена Ивановна

Давыдовка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.04.1956

Муж: Ростовцев Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
09.11.1956

Сын: Ростовцев Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Ростовцев Георгий Георгиевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.04.1971

Сын: Ростовцев Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Ростовцев Георгий Георгиевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
25.01.2021
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