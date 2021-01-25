Ростовцева (Сергучева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.12.1934
Дата смерти25.01.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1934
Отец: Сергучев Федор Петрович
Мать: Сергучева Елена Ивановна
Бракосочетание
08.04.1956
Рождение ребёнка
09.11.1956
Сын: Ростовцев Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Ростовцев Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
30.04.1971
Сын: Ростовцев Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Ростовцев Георгий Георгиевич
Смерть
25.01.2021