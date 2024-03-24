Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна

Место рождения

гор. Энгельс, Саратовская область

Дата рождения

01.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1974

Дочь: Онуфриади-Яшмолкина- Ирина Анастасовна

Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Георгиевич

Рождение ребёнка
15.12.1982

Сын: Онуфриади Павел Анастасович

Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Георгиевич

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