Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна
Место рождениягор. Энгельс, Саратовская область
Дата рождения01.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1974
Дочь: Онуфриади-Яшмолкина- Ирина Анастасовна
Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Георгиевич
Рождение ребёнка
15.12.1982
Сын: Онуфриади Павел Анастасович
Отец ребёнка: Онуфриади Анастас Георгиевич