Онуфриади Анастас Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1974
Дочь: Онуфриади-Яшмолкина- Ирина Анастасовна
Мать ребёнка: Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна
гор. Энгельс, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.12.1982
Сын: Онуфриади Павел Анастасович
Мать ребёнка: Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна
пос. Новочунка, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.2023
Сын: Онуфриади Георгий Анастасович
Мать ребёнка: Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна
рп. Чунский, Иркутская область