Онуфриади Анастас Георгиевич 19.08.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Онуфриади Анастас Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1955

Отец: Онуфриади Георгий Данилович

Мать: Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
15.08.1974

Дочь: Онуфриади-Яшмолкина- Ирина Анастасовна

Мать ребёнка: Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна

гор. Энгельс, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.12.1982

Сын: Онуфриади Павел Анастасович

Мать ребёнка: Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна

пос. Новочунка, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.2023

Сын: Онуфриади Георгий Анастасович

Мать ребёнка: Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна

рп. Чунский, Иркутская область

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