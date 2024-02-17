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Онуфриади Павел Анастасович

Место рождения

пос. Новочунка, Иркутская область

Дата рождения

15.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ленская-Онуфриади Наталья Николаевна

пос. Новочунка, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.08.2012

Дочь: Онуфриади Варвара Павловна

Мать ребёнка: Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна

гор. Тайшет, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.08.2020

Сын: Онуфриади Роман Павлович

Мать ребёнка: Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна

гор. Тайшет, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна

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