Онуфриади Павел Анастасович
Место рожденияпос. Новочунка, Иркутская область
Дата рождения15.12.1982
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1982
Отец: скрыто настройками приватности
пос. Новочунка, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.08.2012
Дочь: Онуфриади Варвара Павловна
Мать ребёнка: Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна
гор. Тайшет, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.08.2020
Мать ребёнка: Сопильняк-Онуфриади Екатерина Николаевна
гор. Тайшет, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно