Даниловский Григорий Демьянович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниловский Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Даниловский Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Даниловский Артем Григорьев
Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Даниловская (Даниловская) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Даниловская (Даниловская) Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Даниловская (Даниловская) Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна
Рождение ребёнка
04.05.1811
Дочь: Даниловский (Даниловский) Пелагия Григорьева
Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна
Смерть
1819
Причина смерти: от удушья