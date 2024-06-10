Даниловский Григорий Демьянович 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Григорий Демьянович

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Даниловский Демьян Алексеевич

Мать: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниловский Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Даниловский Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Даниловский Артем Григорьев

Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Даниловская (Даниловская) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Даниловская (Даниловская) Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Даниловская (Даниловская) Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1811

Дочь: Даниловский (Даниловский) Пелагия Григорьева

Мать ребёнка: Даниловская Акилина Матфеевна

Камень, Чернігівська область
Смерть
1819
Камень, Чернігівська область
Причина смерти: от удушья

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