Даниловская Акилина Матфеевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти14.12.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниловский Родион Григорьевич
Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Даниловский Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Даниловский Артем Григорьев
Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Даниловская (Даниловская) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Даниловская (Даниловская) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Даниловская (Даниловская) Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
04.05.1811
Дочь: Даниловский (Даниловский) Пелагия Григорьева
Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович
Смерть
14.12.1836