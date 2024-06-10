Даниловская Акилина Матфеевна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловская Акилина Матфеевна

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1766

Дата смерти

14.12.1836

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниловский Родион Григорьевич

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Даниловский Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Даниловский Артем Григорьев

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Даниловская (Даниловская) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Даниловская (Даниловская) Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Даниловская (Даниловская) Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1811

Дочь: Даниловский (Даниловский) Пелагия Григорьева

Отец ребёнка: Даниловский Григорий Демьянович

Камень, Чернігівська область
Смерть
14.12.1836
Камень, Чернігівська область

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