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Даниловская Татьяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткач (Даниловская) Агафья Демьянова

Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Демьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Даниловский Григорий Демьянович

Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Даниловский Иван Демьянович

Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Даниловский (Даниловский) Елена Демьянова

Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Даниловский Яков Демьянович

Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Даниловская (Даниловская) Ирина Демьянова

Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефимия Демьянова

Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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