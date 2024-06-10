Даниловская Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткач (Даниловская) Агафья Демьянова
Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Даниловский Григорий Демьянович
Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Даниловский Иван Демьянович
Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Даниловский (Даниловский) Елена Демьянова
Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Даниловский Яков Демьянович
Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Даниловская (Даниловская) Ирина Демьянова
Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефимия Демьянова
Отец ребёнка: Даниловский Демьян Алексеевич
Смерть
Неизвестно