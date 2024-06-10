Даниловский Демьян Алексеевич 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Демьян Алексеевич

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Даниловский Алексей Феодорович

Мать: Даниловская Евдокия Феодоровна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткач (Даниловская) Агафья Демьянова

Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Даниловский Григорий Демьянович

Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Даниловский Иван Демьянович

Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Даниловский (Даниловский) Елена Демьянова

Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Даниловский Яков Демьянович

Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Даниловская (Даниловская) Ирина Демьянова

Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефимия Демьянова

Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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