Даниловский Демьян Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткач (Даниловская) Агафья Демьянова
Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Даниловский Григорий Демьянович
Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Даниловский Иван Демьянович
Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Даниловский (Даниловский) Елена Демьянова
Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Даниловский Яков Демьянович
Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Даниловская (Даниловская) Ирина Демьянова
Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефимия Демьянова
Мать ребёнка: Даниловская Татьяна Григорьева
Смерть
Неизвестно