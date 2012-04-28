Носков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Александр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.12.1948

Дата смерти

28.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.07.1977

Сын: Носков Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
28.04.2012
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