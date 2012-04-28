Носков Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.12.1948
Дата смерти28.04.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
17.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1977
Сын: Носков Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.2012