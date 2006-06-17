Носков Андрей
Место рождения
Дата рождения19.07.1977
Дата смерти17.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1977
Отец: Носков Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.06.2006
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно