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Носков Андрей

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

19.07.1977

Дата смерти

17.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1977

Отец: Носков Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.06.2006
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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