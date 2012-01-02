Бедикин Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1947
Дата смерти02.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1971
Сын: Бедикин Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1976
Сын: Бедикин Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1985
Дочь: Добролюбова (Бедикина) Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.01.2012