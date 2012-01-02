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Бедикин Вячеслав Николаевич

Место рождения

Проказна, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.09.1947

Дата смерти

02.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Проказна, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.06.1971

Сын: Бедикин Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.05.1976

Сын: Бедикин Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.07.1985

Дочь: Добролюбова (Бедикина) Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.01.2012
Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

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