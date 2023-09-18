Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1971

Сын: Бедикин Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Бедикин Вячеслав Николаевич

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.05.1976

Сын: Бедикин Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Бедикин Вячеслав Николаевич

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедикин Вячеслав Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
логопед
Место жительства
Неизвестно
Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
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