Бедикина (Шмонина) Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1971
Сын: Бедикин Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Бедикин Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
30.05.1976
Сын: Бедикин Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Бедикин Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
логопед
Место жительства
Неизвестно