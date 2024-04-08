рабочий посёлок Лунино, рабочий посёлок Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Лунино

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Лунино Лунинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3510.
Гр-на с. Лунина Лунинской волости Гришина Василия Григорьевича. 1928 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р390. Опись 2. Дело 80.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1046Лунино, с. каз.при рч. Шукше.40станов. кварт.100472505Церковь православная 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Лунинская волость
537. Лунино (Архангельское), село бывшее государственное, при речке Шукше, дворов 196, жителей 1337, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православна Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Лунинская волость
село Лунинское
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
село Лунинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
13289Лунинораб.посёлок53°36'45°14'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Лунино
56643151051рп Лунинорабочий поселок
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