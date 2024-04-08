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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Лунино Лунинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3510.
Гр-на с. Лунина Лунинской волости Гришина Василия Григорьевича. 1928 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р390. Опись 2. Дело 80.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1046Лунино, с. каз.при рч. Шукше.40станов. кварт.100472505Церковь православная 1. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
537. Лунино (Архангельское), село бывшее государственное, при речке Шукше, дворов 196, жителей 1337, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православна Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Лунинское
село Лунинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13289Лунинораб.посёлок53°36'45°14'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56643151051рп Лунинорабочий поселок