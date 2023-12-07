Горнакова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Горнаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Горнаков Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Горнаков Иван Захарович
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно