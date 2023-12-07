Горнакова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Горнаков Осип Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Горнаков Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Горнаков Иван Захарович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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