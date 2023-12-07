Горнаков Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнаков Иван Захарович

Горнаков Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Горнаков Захар Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горнаков Осип Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Горнаков Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Петровна

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.