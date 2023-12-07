Горнаков Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Горнаков Захар Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Горнаков Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Горнакова Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно