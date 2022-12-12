Борисова (Плюхина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Плюхина) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

18.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1986

Отец: Плюхин Сергей Алексеевич

Мать: Плюхина Наталья Петровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.2011

Сын: Борисов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.2014

Дочь: Борисова Василиса Александровна

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Александр Николаевич

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