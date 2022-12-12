Борисова (Плюхина) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1986
Отец: Плюхин Сергей Алексеевич
Мать: Плюхина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
18.05.2011
Сын: Борисов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.2014
Дочь: Борисова Василиса Александровна
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно