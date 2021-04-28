Плюхина (Васильева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина (Васильева) Наталья Петровна

Место рождения

Черемхово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

29.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1958

Отец: Васильев Петр Николаевич

Мать: Васильева (Егорова) Марфа Ивановна

Черемхово, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.06.1979

Дочь: Журавлева (Плюхина) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Плюхин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.04.1986

Дочь: Борисова (Плюхина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Плюхин Сергей Алексеевич

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

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