Плюхина (Васильева) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения29.06.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1979
Дочь: Журавлева (Плюхина) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Плюхин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.04.1986
Дочь: Борисова (Плюхина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Плюхин Сергей Алексеевич
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область