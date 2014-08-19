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Борисова Василиса Александровна
Борисова Василиса Александровна
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Место рождения
Каменск-Уральский
, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Дата рождения
19.08.2014
Пол
Женский
Отец
Борисов Александр Николаевич
1982 г.р.
Мать
Борисова (Плюхина) Татьяна Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2014
Отец:
Борисов Александр Николаевич
Мать:
Борисова Татьяна Сергеевна
Каменск-Уральский
, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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