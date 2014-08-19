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Борисова Василиса Александровна

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

19.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2014

Отец: Борисов Александр Николаевич

Мать: Борисова Татьяна Сергеевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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