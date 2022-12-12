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Плюхин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Клевакинское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

18.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1957

Отец: Плюхин Алексей Николаевич

Мать: Плюхина Нина Дмитриевна

Клевакинское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1979

Дочь: Журавлева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Плюхина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1986

Дочь: Борисова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Плюхина Наталья Петровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Наталья Петровна

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