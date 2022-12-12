Плюхин Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1957
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1957
Отец: Плюхин Алексей Николаевич
Мать: Плюхина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.06.1979
Дочь: Журавлева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Плюхина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1986
Дочь: Борисова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Плюхина Наталья Петровна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюхина Наталья Петровна