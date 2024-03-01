Мохначёва (Воликова) Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохначёва (Воликова) Надежда Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1945 и 1947

Муж: Мохначев Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохначев Яков Прокопьевич

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохначев Яков Прокопьевич

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохначёв Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Мохначев Яков Прокопьевич

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Смерть
2004
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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