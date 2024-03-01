Мохначёва (Воликова) Надежда Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1945 и 1947
Рождение ребёнка
17.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мохначев Яков Прокопьевич
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мохначев Яков Прокопьевич
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохначёв Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Мохначев Яков Прокопьевич
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Смерть
2004
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Естественная смерть/старость