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Мохначев Яков Прокопьевич

Место рождения

Казахстан, Актюбинская область, село (Вознесенск)

Дата рождения

1918

Дата смерти

Между 2000 и 2002

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Мохнач Прокоп (Фий) Матвеевич

Мать: Мохнач Христина Мироновна

Казахстан, Актюбинская область, село (Вознесенск)
Военная служба
1939
В ВОВ с июня 41 на Западном, Калининском фронтах, с 1944 на З-Белорусском фронте
Военная награда
11.08.1943
Издан: 660 ап 220 сд Западного фронта №11/н
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
16.07.1944
Джанбульский РВК
орден Красной звезды 734679, временное удостоверение 030669
Бракосочетание
Между 1945 и 1947

Жена: Мохначёва Надежда Кирилловна

Рождение ребёнка
17.03.1946

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Мать ребёнка: Мохначёва Надежда Кирилловна

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Военная награда
14.?.? ст.
220 сд, 660 Артилерийский Неманский Полк 220 стрелковой оржанской дивизии, г. Гольдап
Медаль «За боевые заслуги» № 440905,старший вычислитель вычислительной техники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохначёва Надежда Кирилловна

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохначёв Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Мохначёва Надежда Кирилловна

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Упоминание
Неизвестно
Временное, 995101 - 1я медаль за боевые заслуги | Удостоверение
Смерть
Между 2000 и 2002
Россия, Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, г. Джамбул
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