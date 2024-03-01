Мохначев Яков Прокопьевич
Место рожденияКазахстан, Актюбинская область, село (Вознесенск)
Дата рождения1918
Дата смертиМежду 2000 и 2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Казахстан, Актюбинская область, село (Вознесенск)
Военная служба
1939
В ВОВ с июня 41 на Западном, Калининском фронтах, с 1944 на З-Белорусском фронте
Военная награда
11.08.1943
Издан: 660 ап 220 сд Западного фронта №11/н
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
16.07.1944
Джанбульский РВК
орден Красной звезды 734679, временное удостоверение 030669
Бракосочетание
Между 1945 и 1947
Рождение ребёнка
17.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохначёва Надежда Кирилловна
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Военная награда
14.?.? ст.
220 сд, 660 Артилерийский Неманский Полк 220 стрелковой оржанской дивизии, г. Гольдап
Медаль «За боевые заслуги» № 440905,старший вычислитель вычислительной техники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохначёва Надежда Кирилловна
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохначёв Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Мохначёва Надежда Кирилловна
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Упоминание
Неизвестно
Временное, 995101 - 1я медаль за боевые заслуги | Удостоверение
Смерть
Между 2000 и 2002
Россия, Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казахстан, г. Джамбул