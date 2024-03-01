Мохначёв Владимир Яковлевич
Место рожденияСССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2007
Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Болезнь