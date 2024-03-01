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Мохначёв Владимир Яковлевич

Место рождения

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мохначев Яков Прокопьевич

Мать: Мохначёва Надежда Кирилловна

СССР, Республика Казахстан, г.Джамбул
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
Республика Казахстан, г.Джамбул
Причина смерти: Болезнь
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