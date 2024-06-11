Кодонцева (Васильева) Анна Варфоломеевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКодонцева (Васильева) Анна Варфоломеевна

Кодонцева (Васильева) Анна Варфоломеевна

Место рождения

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Васильев Варфоломей

Мать: не указана

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.11.1876

Муж: Кодонцев Николай Дмитриевич

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: Барсукова (Кодонцева) Евдокия Максимовна (Николаевна)

Отец ребёнка: Кодонцев Николай Дмитриевич

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.