Кодонцева (Васильева) Анна Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Васильев Варфоломей
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1876
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: Барсукова (Кодонцева) Евдокия Максимовна (Николаевна)
Отец ребёнка: Кодонцев Николай Дмитриевич
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно