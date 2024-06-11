Кодонцев Николай Дмитриевич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кодонцев Николай Дмитриевич

Место рождения

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кодонцев Дмитрий

Мать: не указана

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.11.1876

Жена: Кодонцева (Васильева) Анна Варфоломеевна

Черепаново, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: Барсукова (Кодонцева) Евдокия Максимовна (Николаевна)

Мать ребёнка: Кодонцева (Васильева) Анна Варфоломеевна

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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