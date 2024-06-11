Кодонцев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кодонцев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1876
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: Барсукова (Кодонцева) Евдокия Максимовна (Николаевна)
Мать ребёнка: Кодонцева (Васильева) Анна Варфоломеевна
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно