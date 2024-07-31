Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: Шашков Тимофей Григорьевич

Мать: Шашкова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
29.10.1821 ст.

Муж: Сопляков Михаил Павлович

Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Сопляков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сопляков Михаил Павлович

Рождение ребёнка
20.12.1829 ст.

Сын: Сопляков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Сопляков Михаил Павлович

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.

Дочь: Кузнецова (Соплякова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Сопляков Михаил Павлович

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1836 ст.

Дочь: Наумкина (Соплякова) Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Сопляков Михаил Павлович

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1840 ст.

Сын: Сопляков Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Сопляков Михаил Павлович

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1843 ст.

Сын: Сопляков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Сопляков Михаил Павлович

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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