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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
27Луговая Александровка, с. удел.при оз. Липовом.8720235859981Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1. Луговая Александровка, село бывшее удельное, дворов 335, жителей 1821, волостное правление (уездный город в 89 верстах), церковь православная, лавка, 6 ветряных мельни Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Александровка. Б. удел. Рус. и чуваш. Прав. и раскол.1Озеро "Липовое"8080—48913681441
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56867Александровкасело53°10'с.ш.49°08'в.д.N-39-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36604412106с Александровкасело