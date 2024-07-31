Сопляков Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1805 ст.
Бракосочетание
29.10.1821 ст.
Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Сопляков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.12.1829 ст.
Сын: Сопляков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.
Дочь: Кузнецова (Соплякова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.06.1836 ст.
Дочь: Наумкина (Соплякова) Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.05.1840 ст.
Сын: Сопляков Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.02.1843 ст.
Сын: Сопляков Федор Михайлович
Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно