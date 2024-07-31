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Сопляков Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: Сопляков Павел Яковлевич

Мать: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
29.10.1821 ст.

Жена: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Сопляков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.12.1829 ст.

Сын: Сопляков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.

Дочь: Кузнецова (Соплякова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1836 ст.

Дочь: Наумкина (Соплякова) Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1840 ст.

Сын: Сопляков Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1843 ст.

Сын: Сопляков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Соплякова (Шашкова) Екатерина Тимофеевна

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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