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Бояринцев Тимофей Петрович

Место рождения

Сверчково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Бояринцев Петр Федорович

Мать: не указана

Сверчково, город Бор, Нижегородская область
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Бояринцев Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Бояринцева Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Токарева Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Бояринцева Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояринцева Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 лист
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