Бояринцев Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Бояринцев Петр Федорович
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Бояринцев Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Бояринцева Марья Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Токарева Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Бояринцева Марья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 лист