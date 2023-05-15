Бояринцев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Бояринцев Тимофей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно