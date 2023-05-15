Бояринцев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Бояринцев Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Бояринцев Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бояринцев Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Бояринцев Назар Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно