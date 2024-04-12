Бояринцева Марья Анциферовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцева Марья Анциферовна

Место рождения

Усть-Иргино, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Иргино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Около 1729

Муж: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Бояринцев Максим Петрович

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Басманова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бояринцев Федор Петрович

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Бояринцева Маремьяна Петровна

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бояринцев Ермило Петрович

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Бояринцева Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Бояринцева Марина Петровна

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бояринцев Петр Петрович

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Бояринцев Степан Петрович

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Бояринцев Назар Петрович

Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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