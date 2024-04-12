Бояринцева Марья Анциферовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1717
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Около 1729
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Бояринцев Максим Петрович
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Басманова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Бояринцева Маремьяна Петровна
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Бояринцев Ермило Петрович
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Бояринцева Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Бояринцева Марина Петровна
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бояринцев Степан Петрович
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Бояринцев Петр Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 55 оборот
Смерть
Неизвестно